Roma, protesta dei tifosi contro gli arbitri davanti alla sede della FIGC: "Ora basta, pagliacci!" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Non si placano le polemiche in casa Roma, con Mourinho che da tempo ha preso di mira la categoria arbitrale per i presunti torti subiti in campo. I tifosi giallorossi questa sera si sono recati sotto la sede della FIGC per contestare l'operato dei direttori di gara esibendo il seguente striscione:

Protesta tifosi Roma contro gli arbitri

"Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento... Ora basta, pagliacci".

A far montare la rabbia l'ultimo episodio in ordine di tempo, vale a dire il gol annullato nel finale della partita contro il Genoa a Zaniolo. Ad immortalare lo striscione i colleghi di Tuttomercatoweb.