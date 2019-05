La Roma non ha ancora sciolto le riserve per la panchina. Perché negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni di Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, soprattutto dopo le dichiarazioni della non certezza della riconferma a Londra. I giallorossi vogliono un top in panchina, dopo il no di Antonio Conte stanno puntando forte sull'ex Napoli. Il piano B, che alla fine seconda scelta non è poi così tanto, è Gian Piero Gasperini, lo riporta Tuttomercatoweb.