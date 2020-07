Roma, Pallotta: "Fonseca non è in bilico: ha il mio supporto"

Ultime calcio Napoli - James Pallotta conferma Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, almeno per il momento. Il presidente del club giallorosso, infatti, nelle ultime ore ha manifestato la sua fiducia al tecnico portoghese:

Pallotta

“Fonseca va bene”, la breve ma significativa battuta di Pallotta ai microfoni di AS Roma Data in merito al futuro dell’allenatore. Lo stesso numero uno del club giallorosso ha poi aggiunto su Twitter: “Il futuro di Fonseca non è in discussione. Ha tutti il mio supporto. Forza Roma”