Roma-Napoli vietata ai residenti in Campania! Quinta trasferta consecutiva negata ai napoletani

Roma-Napoli è la prossima partita del campionato di calcio italiano di Serie A. Domenica 2 febbraio alle ore 20:45 il Napoli arriverà allo stadio Olimpico di Roma per affrontare i giallorossi nella ventitreesima giornata e difendere il primo posto in classifica.

Roma Napoli vietata ai residenti in Campania

Con ogni probabilità, però, anche per la partita Roma-Napoli il settore ospiti potrebbe essere vietato ai residenti in Campania. La notizia non è ancora ufficiale, ma dovrebbero esserci pochi dubbi in proposito, anche perché la Questura di Roma - secondo un iter ormai ben radicato - ha già confermato "l'elevatissimo profilo di rischio" per la partita, una prassi che anticipa la decisione della Prefettura con la quale sarà disposto il divieto di trasferta.

Si tratta per i tifosi napoletani della quinta trasferta consecutiva vietata. I tifosi del Napoli residenti in altre Regioni d'Italia potranno acquiatare il biglietto settore ospiti dello stadio Olimpico di Roma con la fidelity card, mentre ai tifosi del Napoli residenti in Campania sarà vietato l'acquisto di biglietti nel settore ospiti o in altri settori dello stadio.