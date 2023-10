Roma-Monza 1-0, la decide El Shaarawy allo scadere

La Roma vince all'ultimo respiro contro un Monza ben messo in campo, anche se ha giocato per oltre 50 minuti in 10 uomini, complice l'espulsione di D’Ambrosio. All'Olimpico finisce 1-0 con il gol di El Shaarawy al minuto 90.

Il tabellino di Roma-Monza

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C), 4 Cristante, 5 N’Dicka (73′ Llorente); 2 Karsdorp (73′ Zalewski), 52 Bove (63′ El Shaarawy), 16 Paredes, 22 Aouar, 37 Spinazzola (78′ Kristensen); 11 Belotti (63′ Azmoun), 90 Lukaku. A disp. 99 Svilar, 63 Boer, 14 Llorente, 19 Celik, 43 Kristensen, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 17 Azmoun, 67 Joao Costa, 92 El Shaarawy. All. José Mourinho

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio (Espulso al 41′), 22 Pablo Marì, 5 Caldirola; 13 Pereira (46′ Birindelli), 6 Gagliardini, 32 Pessina (C), 77 Kyriakopoulos (85′ Donati); 28 Colpani (64′ Vignato), 7 Machin (45′ + 2′ Carboni); 9 Colombo (64′ Dany Mota). A disp. 1 Lamanna, 23 Sorrentino, 66 Gori, 2 Donati, 18 Bettella, 19 Birindelli, 44 Carboni, 8 Akpa Akpro, 11 Carboni, 21 Carboni, 38 Bondo, 80 Vignato, 24 Maric, 47 Dany Mota, 84 Ciurria. All. Raffaele Palladino

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)

Assistenti: Rossi – Ricci

IV Uomo: Giua

VAR: Di Martino

AVAR: Gariglio

Espulsioni: 41′ D’Ambrosio

Ammonizioni: 23′ e 41′ D’Ambrosio (M), 70′ Cristante (R), 78′ Mancini (R), 97′ Gagliardini (M)

