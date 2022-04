La Roma prosegue la sua preparazione in vista del match contro il Napoli.

Josè Mourinho

Mourinho recupera Abraham e Pellegrini per il Napoli

Gli uomini di Mourinho sono scesi in campo nel Centro Sportivo di Trigoria per la rifinitura. Svolto lavoro atletico, prima, ed esercizi con il pallone, poi. Insieme alla squadra, si sono allenati anche i portieri con il proprio preparatore. Tutti a disposizione dello ‘Special One’. Lorenzo Pellegrini ha recuperato dalla partita di Bodo, e nessun problema per Tammy Abraham.