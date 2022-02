Roma-Genoa 0-0: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio Napoli - Gara incredibile all'Olimpico, con la Roma che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro un Genoa che, per giunta, è rimasto in per il rosso rimediato al minuto 69 da Ostigard. Al 91' i giallorossi trovano la via della rete con un eurogol di Zaniolo, ma il direttore di gara ha annullato tutto per un contatto a dir poco sospetto che ha mandato su tutte le furie la panchina di José Mourinho.

Roma-Genoa 0-0: il tabellino

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (71' Karsdorp, Sergio Oliveira (57' El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles (57' Afena); Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani (45' Ostigard), Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova (71' Maksimovic), Ekuban (71' Melegoni), Yeboah (57' Amiri); Destro (57' Piccoli). Allenatore: Alexander Blessin.

Espulsi: 69' Ostigard (G), 95' Zaniolo (R)