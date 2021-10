Ultime calcio - La Roma ha comunicato le condizioni di Tammy Abraham dopo l’esito degli esami:

“Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni”. Il giocatore avverte molto dolore, il colpo è stato forte, giovedì non si allenerà. Resta in dubbio per la Juve.