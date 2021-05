Ultime notizie calcio - Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, la conta degli indisponibili in casa Roma per la sfida contro il Crotone sale a tredici. Forfait, infatti, per il difensore Federico Fazio a causa di una tonsillite e di qualche linea di febbre.