Rocchi promuove La Penna dopo Atalanta-Milan! Il gol di De Ketelaere è considerato valido

Nessuna bocciatura per l'arbitro La Penna dopo la direzione di gara di Atalanta-Milan 2-1. Come riporta Sky Sport, questo è quello che filtra da ambienti vicino al designatore arbitrale Rocchi.

Il gol convalidato a De Ketelaere, che ha mandato su tutte le furie nel dopogara l'allenatore rossonero Fonseca, è considerato un normale contrasto aereo, con il belga che salta in anticipo rispetto a Hernandez senza commettere fallo sull'avversario. Secondo il designatore Rocchi, De Ketelaere entra in contatto con Hernandez nella dinamica del gesto senza una vera e propria spinta e senza "affossarlo" per guadagnare vantaggio nel colpo di testa.

La Penna dunque ancora promosso in sala VAR dopo l'episodio di Atalanta-Udinese, quando non richiamò Di Bello per il rigore dopo il fallo in area di Hien.