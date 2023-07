Notizie - Robert De Niro ha scelto la Campania come meta per le sue vacanze in barca. La star di Hollywood, dopo aver visitato Nerano ha deciso di fare tappa a Napoli.

L'attore di origini italiane, in compagnia dell'artista francese JR, i figli e altri amici ha fatto visita alla pizzeria da Ciro Oliva per poi fermarsi alla Pasticceria "Poppella" per assaggiare il loro dolce tipico, il "Fiocco di Neve".