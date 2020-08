Ultime notizie calcio Napoli - E' iniziato in maniera ufficiale il ritiro del Napoli a Castel di Sangro ed alle 17.00 ci sarà il primo allenamento. All'esterno del campo della località abruzzese i tifosi azzurri sono già in fila per assistere a questa seduta. Ricordiamo, in tal senso, che gli ingressi sono contingentati e che si può entrare solo su prenotazione e che la seduta avrà inizio alle ore 17.00.

