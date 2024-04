Nessun ritiro punitivo per il Napoli: solo una "minaccia" di ADL, spunta il vero motivo

Notizie Napoli calcio. La sconfitta contro l'Empoli non è andata giù al presidente De Laurentiis. La brutta prestazione del Napoli, l'ennesima in una stagione da dimenticare, ha mandato su tutte le furie il patron azzurro che ha "minacciato" la squadra con un ritiro punitivo.

Ritiro Napoli, ultimi aggiornamenti

Come riportato da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, il patron De Laurentiis non manderà gli azzurri in ritiro. Ecco gli ultimi aggiornamenti: