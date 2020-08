Ritiro Napoli, ieri blackout per il troppo assorbimento di corrente! Luglio ed agosto sold out

Ultimissime notizie calcio Napoli - Inizia nella giornata di domani il ritiro del Napoli a Castel di Sangro e da quelle parti c'è già una grande presenza di tifosi azzurri. A conferma di ciò ci sono le parole di Angelo Caruso, sindaco della ridente cittadina abruzzese. Ecco le sue parole riportate dal sito di RAI Sport:

"Luglio e agosto li abbiamo con il tutto esaurito. Conti alla mano - spiega il primo cittadino - con questi due mesi recuperiamo quanto perso nei mesi scorsi. Oggi siamo al sold out, e basti pensare che ieri in paese abbiamo avuto un blackout per il troppo assorbimento di corrente".