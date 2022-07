Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 3: dal cerchio magico alle magie in campo, tutti gli scatti della seduta | FOTOGALLERY

Ultime notizie calcio Napoli - Si è concluso da poco l'allenamento mattutino in questo terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro, con il Napoli che sta continuando a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione agli ordini di Luciano Spalletti. Prima dell'allenamento è stato realizzato una sorta di cerchio magico, con il tecnico che ha voluto fare un discorso alla squadra. Tante magie e belle giocate ammirate in questa sezzione, con Zielinski e Politano in grande spolvero.

Ritiro Castel di Sangro Napoli

Ritiro Napoli Castel di Sangro, gli scatti del terzo giorno

Tutti i momenti più belli sono stati poi immortalati per CalcioNapoli24.it da Ciro De Luca, con gli scatti che trovate qui in allegato.

Clicca sulle foto in allegato per la fotogallery