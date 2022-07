Ritiro Castel di Sangro, il report: Fabian e Zanoli in piscina, Ambrosino a parte

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli.

Olivera Rrahmani

Ritiro Castel di Sangro, report della seduta pomeridiana

Come riporta la SSC Napoli nel report odierno, il gruppo dopo una prima fase di attivazione in campo ha svolto torello e partita a tema a campo ridotto. Ounas ha svolto personalizzato in campo. Fabian e Zanoli hanno svolto lavoro preventivo in piscina. Ambrosino ha svolto parte della seduta personalizzata in campo e parte in gruppo. Contini terapie per un trauma contusivo al piede sinistro. Domani mattina allenamento a porte aperte, nel pomeriggio la seduta sarà a porte chiuse.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli