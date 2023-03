Ritiro 2023, Simeone e Raspadori in coro: "Mai stati a Dimaro, non vediamo l'ora"

Ieri allo stand allestito da Trentino Marketing alla Borsa mediterranea del Turismo, alla Fiera d’Oltremare a Napoli, c'erano i giocatori del Napoli Giacomo Raspadori e Giovanni Cholito Simeone, tra i protagonisti del "sorpasso alla storia" con la conquista per la prima volta dell’accesso ai quarti di finale della Champions League da parte di SSC Napoli.

I due calciatori hanno presentato il ritiro estivo 2023 a Dimaro-Folgarida, dove però non erano presenti lo scorso anno.

“Stiamo vivendo un sogno con la massima serenità possibile, diamo del nostro meglio ogni giorno, ci impegniamo per far andare tutto al meglio e abbiamo entusiasmo per le prossime partite che verranno – ha ricordato Giacomo Raspadori -. La nostra forza è ragionare giorno dopo giorno, voler migliorare sempre di più, è questo che ci sta aiutando ad avere risultati importanti e non cambieremo. Se le cose vanno bene, non c’è bisogno di cambiare”.

E fatto curioso per entrambi i giocatori quello del prossimo luglio sarà il ritiro d’esordio a Dimaro Folgarida. "I compagni ci hanno parlato molto di di quanto è piacevole prepararsi in questa località ai piedi delle Dolomiti di Brenta – hanno spiegato Raspadori e Simeone -, della professionalità di chi organizza il ritiro e del lavoro delle centinaia di volontari che lo rendono possibile. Sarà una bella esperienza..."