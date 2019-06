Spareggio Play out B, Salernitana dall'incubo alla gioia: sconfitto il Venezia ai rigori, i campani restano in B

Retrocessioni serie B, si chiude il cerchio. Dopo Carpi, Padova e Foggia retrocede anche il Venezia. Un vero e proprio incubo sportivo evitato per la Salernitana. Dopo le polemiche relative alla salvezza del Palermo, la squadra campana evita di retrocedere in Serie C dopo il playout disputato contro il Venezia.

Risultato Venezia-Salernitana, spareggio play out Serie B

Il club granata, nonostante il 2-1 dell'andata all'Arechi, è costretto ai calci di rigore dopo l'1-0 dei lagunari nei tempi regolamentari. Decisivo il gol di Modolo al 41' del primo tempo: alla Salernitana, rimasta in 10 per l'espulsione di Minala, non è bastato il forcing finale per evitare i supplementari e poi i calci di rigore. Dal dischetto, però, la squadra di Menichini si dimostra più fredda del Venezia riuscendo a mantenere la Serie B anche per il prossimo anno.