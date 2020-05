Ripresa Serie A, Sky: inviato il protocollo per le gare della FIGC al ministro Spadafora!

Ultime notizie calcio - Stando a quanto riportato da Sky Sport, la FIGC ha inviato, con un giorno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia fatta, il protocollo per le gare e per la ripresa della Serie A al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Si tratta di un dossier dettagliato con tutte le linee guida necessarie per definire l'eventuale ripresa di Serie A, Serie B e Serie C. La palla ora passa al Governo, che dovrà analizzare questo documento entro il 28 maggio, data in cui è previsto il prossimo incontro tra i vertici della politica e del calcio. Insomma, come è noto si entra in una settimana in cui si deciderà il futuro del calcio italiano ed il modo in cui quest'ultimo farà i conti con il Coronavirus che, soprattutto in Lombardia, continua a mietere vittime e nuovi contagi.

