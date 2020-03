Ripresa Serie A, Repubblica: il 2 maggio può essere la data utile, Europei verso il rinvio

Ultime notizie calcio. L'emergenza Coronavirus ha interrotto quasi ogni sorta di attività sportiva, compreso il campionato di calcio. Ad oggi, con il contagio ancora in atto, è difficile capire quando e come si riprenderà. L'edizione odierna di Repubblica.it ha fatto il punto della situazione, provando a stabilire alcune date utili:

"Il campionato di serie Serie A dovrebbe riprendere sabato 2 maggio forse a porte chiuse e concludersi il 30 giugno si spera a porte aperte: questo il progetto (più realistico) della Lega. Attualmente, come noto, la serie A è ferma sino al 3 aprile, in ossequio del decreto del governo. Ripartire il 4 aprile, è impossibile. Ripartire a metà aprile quasi impossibile, quindi si sta lavorando su maggio, ovviamente nell'ipotesi ormai probabile (se non certa) che l'Uefa si decida finalmente a rinviare gli Euro 2020".