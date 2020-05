Ultime notizie calcio - "Schifati da un'assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone". Recita così lo striscione esibito dai tifosi dell'Atalanta all'esterno Gewiss Stadium con cui hanno manifestato tutta la loro indignazione per la decisione presa dal Governo, dalla Lega Serie A e dalla Federazione di far ripartire il campionato dopo il Coronavirus.