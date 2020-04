Ripresa Serie A, Repubblica: l'ultima tentazione è quella di ricominciare con le semifinali di Coppa Italia

Ultime notizie calcio. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, la Lega Serie A avrebbe pensato ad un'altra novità per quanto concerne la ripresa del calcio giocato: l'ultima idea sarebbe infatti quella di ricominciare prima con le semifinali di Coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan). Sarebbe un modo per decretare le due finaliste di una competizione che altrimenti rischierebbe di non essere più giocata: questa scelta potrebbe inoltre permettere di guadagnare ulteriore tempo in attesa di nuovi sviluppi relativi al contagio ed alla messa in sicurezza (soprattutto se si dovessero aggiungere anche la finale e i recuperi della 25esima giornata).