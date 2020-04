Ripresa allenamenti, la Spagna accelera: le squadre svolgeranno sedute di gruppo già dall'11 maggio

Ultime notizie. In una conferenza stampa alla Nazione, il Premier Pedro Sachez, ha annunciato le nuove misure nello lotta al coronavirus. In Spagna sono previste 4 fasi per il ritorno alla nuova normalità, ognuna delle quali durerà almeno due settimane. Nella fase 0, che scatterà il 4 maggio, sarà possibile per gli atleti professionisti allenarsi individualmente. Dall'11 maggio è previsto il ritorno agli allenamenti per i campionati professionistici: i club di Liga dunque avranno la prossima settimana per attuare un primo protocollo di sedute individuali, per poi tornare ad allenamenti collettivi già dall'11.