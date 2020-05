Ripartenza Serie A, Sky: a breve incontro Governo-Federcalcio per il protocollo medico

Ultime notizie calcio - Il Consiglio Federale che era in programma per venerdì è stato rinviato e la redazione di Sky Sport ha scoperto il perché dietro questa decisione che inizialmente aveva spiazzato tutti. Nella giornata di oggi c'è stato un contatto tra il Comitato tecnico scientifico del Governo nazionale e la Federcalcio che si sono dati appuntamento a domani per fissare l'incontro tanto atteso tra giovedì e venerdì. Oggetto di questo incontro sarà il tanto discusso protocollo medico che le squadre dovranno rispettare per poter ripartire.

Federazione ripartenza Serie A