ULTIM'ORA Sky - Assemblea di Lega finita, confermate le date: 13-14 le semifinali di Coppa Italia, il 17 la finale

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccolto da Sky Sport, si è conclusa pochi minuti fa l'Assemblea di Lega. Al centro di questo consiglio straordinario la questione legata alle date della ripresa, con un particolare riferimento a proposito degli slot per la Coppa Italia. Ebbene, a quanto pare la decisione è caduta sul far disputare le semifinali di ritorno del torneo il 13 ed il 14 giugno ed il 17, invece, si disputerà la finale. Ricordiamo, a tal proposito, che le due gare da disputare sono Juventus-Milan (all'andata, a San Siro, il primo confronto è terminato per 1-1) e Napoli-Inter (vittoria degli azzurri per 1-0 nel match d'andata a San Siro).

Coppa Italia