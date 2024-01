Rimpianto Lozano? Il Chucky sta dominando la scena con il suo PSV: cammino da record

Notizie calcio. Hirving Lozano ha lasciato Napoli in estate per tornare al PSV: in azzurro, il messicano ha convinto a tratti ed il suo addio fu accolto anche con favore da qualcuno. A distanza di qualche mese, invece, in tanti si stanno ricredendo: al posto di Lozano è arrivato Lindstrom, che ricopre però un ruolo del tutto diverso ed a conti fatti l'addio del messicano ha lasciato un vero e proprio vuoto alle spalle di Politano.

Lozano al PSV è tornato grande protagonista, continuendo fin qui ad una stagione da record: gli olandesi sono l'unica squadra in Europa ancora a punteggio pieno con 51 punti in 17 partite, 0 sconfitte e 0 pareggi. Miglior attacco in Eredivisie, 59 gol fatti, e miglior difesa, appena 7 reti subite. Lo stesso Lozano sta contibuendo in modo decisivo all'exploit della sua squadra: in stagione il Chucky ha giocato 9 partite, messo a segno 5 reti e siglato 2 assist, favorendo la fuga del PSV. A Napoli qualcuno in estate festeggiava per il suo addio, chissà che ora gli stessi non lo stiano rimpiangendo...