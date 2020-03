L’avv. Grimaldi a CN24: “Ecco le istruzioni per ottenere i rimborsi aerei, hotel e ticket per la partita Barcellona-Napoli"

Notizie Napoli calcio. L’avv. Erich Grimaldi, intervenuto ai nostri microfoni, con riferimento ai rimborsi da richiedere, per la trasferta Barcellona-Napoli, ha precisato:

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 9 marzo 2020, ha esteso la “zona rossa”, a tutto il territorio italiano, per contrastare la diffusione del COVID-19. Per tali motivi, tutti coloro che avevano prenotato voli aerei, direttamente sui siti on line, potranno chiedere il rimborso totale dei biglietti, inviando una comunicazione alla propria agenzia di viaggio o, nell’ipotesi di acquisto diretto del volo, preferibilmente, trasmettendo una pec alla compagnia aerea. Di seguito gli indirizzi pec delle compagnie aeree, operanti sul territorio italiano:

AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES - AEROFLOT@LEGALMAIL.IT

AIR CHINA - AIRCHINA.ROMA@PEC.IT

AMERICAN AIRLINES - 06704950580RI@LEGALMAIL.IT

AIR ITALY - AIRITALY@PEC.IT

AIR FRANCE - AFADMIN@PEC.AFKL.IT

ALITALIA - AMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.PEC@GRUPPO.ALITALIA.IT

BLUE PANORAMA AIRLINES - BLUEPANORAMAAIRLINES@LEGALMAIL.IT

BRITISH AIRWAYS - BRITISHAIRWAYSPLC@PEC.IT

EASYJET - EASYJET@LEGALMAIL.IT

KLM - KLMADMIN@PEC.AFKL.IT

LUFTHANSA - AMMINISTRAZIONE.LH@PEC.IT

RYANAIR - FRITALY@LEGALMAIL.IT

TAP PORTUGAL - TAP.PORTUGAL@LEGALMAIL.IT

TURKISH AIRLINES - TURKISHAIRLINES@LEGALMAIL.IT

VUELING AIRLINES - VUELINGAIRLINESITALY@LEGALMAIL.IT

La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata, entro 30 giorni, dalla cessazione del divieto imposto (limitazione zona rossa) o dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento programmato e, comunque, dalla data prevista per la partenza. Nell’ipotesi di omesso rimborso, nei successivi quindici giorni, potrete rivolgervi ad un legale di fiducia per ottenere il risarcimento, in via giudiziaria. Allo stesso modo, altresì, potranno essere richiesti i rimborsi degli alberghi prenotati, per tutto il periodo in cui vigerà il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inviando mail e/o pec all’hotel prenotato e richiamando, a tal fine, detto decreto. La richiesta di rimborso, invece, nell’ipotesi di prenotazione, per il tramite dell’agenzia di viaggio, potrà essere effettuata direttamente all’agenzia intermediaria, sempre a mezzo pec e/o raccomandata A/R.

Di seguito, altresì, viene indicato l’indirizzo del principale portale di prenotazione di hotel, on-line, ovvero booking.com, cui si potrà indirizzare una mail all’indirizzo: assistenza.clienti@booking.com, onde richiedere il rimborso della prenotazione alberghiera. Di seguito, altresì, si indica l’indirizzo di Booking.com: Booking.com B.V. Herengracht 597 1017 CE Amsterdam Paesi Bassi - Indirizzo postale Postbus 1639 1000 BP Amsterdam Paesi Bassi Per quanto concerne, invece, la richiesta di rimborso del biglietto del settore ospiti, per la partita Barcellona/Napoli, in attesa di determinazioni della SSCN e/o di Ticketone, si potrà rispondere alla mail ricevuta, con la prenotazione del ticket e/o inviare una pec all’indirizzo: legale@pec.ticketone-pec.it Nell'ipotesi di omesso rimborso, potrete rivolgervi ad un legale di fiducia”.