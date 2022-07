Rigorista Napoli, Scotto sicuro: "Spalletti ha già deciso, sarà lui a calciare i rigori"

Chi sarà il rigorista del Napoli nella prossima stagione? L'indiziato principale si pensava potesse essere Osimhen, ma occhio alle quotazioni di Kvaratskhelia.

Il giornalista del quotidiano Il Roma, Giovanni Scotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A annunciando la possibilità che sia Kvaratskhelia il nuovo rigorista del Napoli:

"Khvicha Kvaratskhelia è un profilo molto interessante che già in occasione del suo ritiro in quel di Dimaro si è fatto apprezzare per le sue indubbie qualità. Mister Luciano Spalletti punta molto su di lui, convinto che possa fare bene. Khvicha Kvaratskhelia sarà il nuovo rigorista del Napoli. Di conseguenza l'attaccante esterno della Georgia prenderà il posto lasciato vacante da Lorenzo Insigne. La decisione è stata presa dallo stesso allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti".

Pronta la replica di Paolo Del Genio:

"Non escluderei però un altro nome per quello che concerne i rigori: Victor Osimhen".

Scotto, però, ha ribadito: "La decisione è stata presa, sarà Kvaratskhelia il prossimo rigorista".