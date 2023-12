Rigore Osimhen Napoli-Inter, l'audio Massa-Var: "Niente, gioca! Tocco leggero, niente, check completato"

Napoli Calcio - A 'Open Var' su Dazn è stato ascoltato l’audio in presa diretta e la comunicazione tra il direttore di gara e la sala VAR riguardo il contatto tra Victor Osimhen ed il difensore Francesco Acerbi in Napoli-Inter. L'arbitro Massa ha detto: "Niente, niente, gioca!"

VAR e AVAR: “Allora, guarda questa da dietro. Ricordati anche dell’intensità…” mentre Massa se la prende con Di Lorenzo: “Non in 5 contro, non vengono in 5 contro…”. Il capitano del Napoli replica: “Li ho mandati via…”.

VAR e AVAR: “Guarda questa… gli tocca il piede dopo secondo me. Protegge, gioca il pallone…” mentre si risente Massa: “Ammonito Elmas per proteste”.

Ancora VAR e AVAR: “Per me è un tocco leggerissimo, guarda anche davanti. Questa poco, ci sono cose dall’altra parte? Sì era quella di là che abbiamo visto. Questa è ultra motion. Per me è nulla. Il check è completato”.