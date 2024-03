Notizie Napoli calcio. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Juventus 2-1:    

‚ÄúCalcio di rigore netto per il Napoli. Osimhen controlla il pallone, l‚Äôintervento non si nota subito ma al replay √® evidente il pestone di Nonge sul nigeriano. Non si sono dubbi, il Var giustamente concede il penalty per gli azzurri‚ÄĚ.