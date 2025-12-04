Rigore Milinkovic-Savic: può aver superato il record storico

Rigore Milinkovic-Savic da record in Napoli-Cagliari di Coppa Italia. Dal dischetto, alla lotteria dei calci di rigore, va anche il portiere del Napoli che ha tirato un siluro per battere Elia Caprile che non ha potuto nulla contro la potenza del rigore calciato da Milinkovic-Savic.

Rigore Milinkovic-Savic: svelata la poteza

Ma a che potenza ha tirato Milinkovic-Savic? Tanti i tiri potenti che hanno fatto la storia nel mondo del calcio, ma ora anche il portiere Milinkovic-Savic potrebbe essere entrato nei record. Perché il rigore calciato da Milinkovic-Savic secondo il giornalista Riccardo Trevisani è andato ben oltre i 130km/h.

Se così fosse, sarebbe record il rigore di Milinkovic-Savic in Napoli-Cagliari di Coppa Italia. Il record precedente e sotrico del calcio di rigore di potenza in Premier League è stato registrato in passato da Chloe Kelly, con un tiro da 111km/h.

Rigore Milinkovic-Savic

Questi, invece, gli altri tiri record di potenza nel mondo del calcio:

Record mondiale: Ronny Heberson ha segnato un tiro da circa 221 km/h con una punizione durante un match con lo Sporting Lisbona.

Arjen Robben (189,9km/h)

Ronald Koeman (188 km/h)

Carlos Tévez (163km/h)



Record in Serie A: Il tiro più potente nella storia della Serie A appartiene ad Adriano, che ha scagliato un tiro da 140 km/h contro il Palermo nel 2004.