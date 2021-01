Rider rapinato a Napoli, arrestati cinque degli otto banditi e motorino ritrovato!

Ultime Napoli città - Arriva un importante aggiornamento sulla storia del rider di 50 anni rapinato a Napoli la sera del 3 gennaio. Avevano del clamoroso le immagini che hanno prontamente fatto il giro dei social nelle scorse ore, in merito ad una rapina ai danni di un rider in zona Calata Capodichino. L'uomo è stato violentemente aggredito da 6 balordi che gli hanno sottratto il motorino.

Rider rapinato a Napoli, arrestati 5 banditi e motorino ritrovato: il video

Ma è di questi minuti la notizia dell'arresto di 5 rapinatori, ad annunciarlo è l'edizione online de Il Mattino:

Sono stati arrestati cinque degli otto uomini che hanno rapinato il rider a Calata Capodichino. Dopo una notte di ricerche gli agenti della polizia di Stato hanno anche ritrovato lo scooter portato via all'uomo, massacrato di botte per avere difeso il suo mezzo.

Rider rapinato a Calata Capodichino: 5 arrest

La raccolta fondi: la Napoli solidale e la donazione di Fares della Lazio

Intanto ieri sera era già partita la raccolta fondi per ricomprargli il motorino e permettergli di lavorare, fortunatamente la polizia ha ritrovato lo scooter. Ieri però si erano mobilitati tutti i cittadini napoletani e non solo: fra le donazioni infatti, anche quella di Fares, calciatore della Lazio, di 2500 euro.

“Abbiamo ricevuto questo video sconvolgente relativo a un’aggressione ai danni di un rider che sarebbe avvenuta poco fa a Calata Capodichino. Un gruppo di delinquenti lo aggredisce con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo gireremo alle forze dell’ordine per risalire agli aggressori. Al rider dico di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare”.

Lo scrive in una nota Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale:

“Voglio fare in modo che il ragazzo abbia un nuovo scooter”, questo il messaggio del noto tour operator Andrea Vento, che ha subito avviato una raccolta fondi sul web per aiutare il rider: “Non è possibile che nel 2021 accadano ancora queste cose”.