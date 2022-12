Vi ricordate di Matteo Lo Cicero? È il giovanissimo steward dello stadio Olimpico divenuto famoso dopo Roma-Napoli dello scorso 23 ottobre 2022, quando venne licenziato per essersi intrattenuto a chiacchierare con Victor Osimhen sul posto di lavoro.

Ebbene, ha deciso di dedicare una canzone proprio ad Osimhen. Ora si fa chiamare 16 Swart, nome d'arte da rapper per il 21enne di origini eritree, e per ascoltare la sua strofa ti basta clicca play sul video in allegato.