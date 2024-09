Ricordate l'ex Napoli Amauri? Il figlio ha firmato per il Rayo Vallecano

Il Rayo Vallecano continua a puntare sui giovani talenti internazionali e accoglie Hugo Leonardo De Oliveira, promettente calciatore classe 2007 e figlio dell'ex attaccante Amauri, che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.

Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Lecce con gli Allievi Nazionali, Hugo ha firmato un contratto biennale con il Rayo Vallecano, squadra nella quale militerà nella formazione Under 18.



L'operazione, curata dall'agente Morris Pagniello, rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del giovane calciatore, che sogna di ripercorrere le orme del padre, indimenticato bomber di club come Palermo, Chievo, Parma, Napoli e Juventus.



L’acquisto di Hugo Leonardo De Oliveira si inserisce in una campagna acquisti mirata del Rayo Vallecano, già protagonista negli scorsi mesi con l’arrivo di Filippo Brocchi, figlio dell'ex centrocampista Cristian Brocchi. Il club spagnolo conferma così il suo impegno nel coltivare giovani talenti, con l’obiettivo di formare le stelle del calcio di domani.