Firenze - Svaligiata la casa di Ribery, rubati orologi e gioielli [VIDEO]

Serie A - Furto a casa del giocatore viola Franck Ribery, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Da quanto appreso a scoprirlo sarebbe stato lo stesso asso francese al suo rientro la notte scorsa, al rientro dalla trasferta della Fiorentina a Parma.

Sul posto intervenuti i carabinieri. Dalla casa che si trova sulle colline fiorentine, secondo quanto appreso, sarebbero stati portati via alcuni orologi e monili in oro per un importo ancora da quantificare.

Il francese ha subito allertato le forze dell'ordine ed ha poi postato un video dell'accaduto sui suoi canali social commentando:

"Al ritorno dalla vittoria contro il parma, sono rientrato a casa mia. Casa mia in Italia, paese in cui ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco cos'ho scoperto".

