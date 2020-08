Riapertura stadi, la UEFA pensa ad un ritorno dei tifosi per la Supercoppa Europea: i dettagli

Ultime notizie calcio. Tutti i tifosi del mondo aspettano in trepidante attesa di poter avere il via libera per tornare allo stadio. Il conto alla rovescia potrebbe partire a breve perchè, come riporta Tuttosport, la UEFA avrebbe individuato la data giusta per la prima parziale riapertura degli impianti calcistici:

"Il calcio riapre al pubblico, ai suoi tifosi, almeno in parte. Sarebbe questa la decisione che l’Uefa avrebbe preso in vista della prossima Supercoppa Europea in programma il prossimo 24 settembre a Budapest. Il piano dell’Uefa prevederebbe una riapertura dello stadio del 30% della sua capienza e nei prossimi giorni potrebbe arrivare già l’ufficialità di questa decisione. La Puskas Arena di Budapest è uno stadio da 67mila spettatori circa. Uno stadio che se riaperto potrà accogliere circa 20.000 tifosi".