Repubblica - Troppo facile per il Napoli a Salerno: massimo risultato, col minimo sforzo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica analizza la vittoria degli azzurri a Salerno contro la Salernitana, nel derby campano:

"Massimo risultato con il minimo sforzo. Il derby campano all’Arechi lo ha vinto il Napoli (2- 0) in maniera netta e fisiologica, capitalizzando la sua superiorità nei confronti della Salernitana quasi per forza di inerzia e spingendo solo a tratti sull’acceleratore. I gol li hanno segnati Raspadori in avvio ed Elmas nel finale, permettendo agli azzurri di allungare la loro serie positiva in questa stagione in trasferta: 6 successi e 2 pareggi, Champions compresa. Ma Rudi Garcia ha sorriso soprattutto per i progressi della sua squadra nella fase difensiva, con Meret che ha rischiato pochissimo ed è rimasto imbattuto.

Tutto troppo facile per il Napoli, con il ritorno tra i titolari di Ostigard, Olivera e Anguissa. Ma gli azzurri hanno avuto il torto di prendersi dopo il vantaggio una lunga pausa, di cui la Salernitana ha approfittato per entrare almeno in partita. Meret non ha corso pericoli e solo qualche disimpegno sbagliato ha creato difficoltà agli azzurri, arretrati un po’ a metà campo. Il divario dei valori era tuttavia troppo netto. Sul derby campano è calato il sipario. Adesso sognare non costa nulla e il distacco dalla vetta (-7) non è incolmabile".