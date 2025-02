Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo centro sportivo e stadio, l'edizione odierna di Repubblica racconta cosa potrebbe esserci dietro l'investimento di Aurelio De Laurentiis:

"In ballo c’è come detto il futuro del Napoli, che investendo nelle strutture diventerebbe oltretutto ancora più appetibile sul mercato, con una valutazione da 1 miliardo di euro che è la cifra minima nei pensieri di De Laurentiis per prendere in considerazione tra qualche anno un’ipotesi di cessione".