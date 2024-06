Repubblica - Stallo pericoloso e ADL che scherzava col fuoco: Conte-Napoli, ecco quando è rischiato di saltare

Ultime notizie SSC Napoli - Non dev'esser stata una trattativa facile, quella fra Antonio Conte e De Laurentiis. L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta due passaggi chiave:

"Conte ha voluto il Napoli almeno quanto De Laurentiis ha voluto lui. Per questo le parti non hanno avuto difficoltà a raggiungere l’accordo, dopo aver superato la pericolosa fase di stallo che aveva quasi fatto saltare la trattativa in primavera. A metà maggio sembrava infatti tutto finito, complice il casting in corso per la panchina con gli altri candidati: Gasperini, Pioli, Italiano e Tedesco. Poi ADL ha capito di non poter scherzare troppo con il fuoco e ha puntato tutto sul tecnico pugliese, affidandogli una ricostruzione che rimane comunque molto difficile, nonostante l’esperienza, la preparazione, la personalità e il carisma del nuovo tecnico azzurro, che pure per questo scalpitava per entrare in azione".