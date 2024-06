Repubblica - Spunta dove sono oggi Conte e De Laurentiis in attesa di ufficialità e presentazione

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta il luogo in cui si trovano Antonio Conte e De Laurentiis oggi, in attesa della settimana chiave per gli annunci:

"I tifosi attendono l‚Äôannuncio, previsto entro met√† settimana. Conte √® in vacanza al largo della Sicilia, De Laurentiis rientrer√† in serata dalla Spagna, quindi servir√† ancora qualche ora prima del tanto desiderato tweet. Il Napoli ha gi√† messo in moto il cerimoniale della presentazione. Il responsabile marketing, Tommaso Bianchini, vorrebbe coniugare il saluto di Conte in uno dei luoghi iconici della citt√†, ma ‚ÄĒ al momento ‚ÄĒ n√© l‚Äôipotesi San Carlo, n√© quella di Palazzo Reale hanno trovato conferme. L‚Äôidea del club azzurro √® organizzare un vero e proprio evento. Conte √® il primo grande colpo della rinascita del Napoli e naturalmente non passer√† inosservato. √ą gi√† al lavoro con il suo staff e sta definendo nei dettagli la preparazione estiva: il ritiro di Castel di Sangro, ad esempio, terminer√† prima della data stabilita del 10 agosto".