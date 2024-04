Ultime notizie SSC Napoli - Il peggior Napoli della stagione si è fatto battere anche dall'Empoli e ha detto addio alle sue residue speranze di rimettersi in corsa per l'Europa. Ne parla Repubblica.

“L'ospite d'onore Luciano Spalletti - seduto a pochi metri di distanza da Aurelio De Laurentiis - ha faticato a nascondere il suo sconcerto in tribuna e non è servita nemmeno la ennesima contestazione dei 4 mila tifosi al seguito per risvegliare le pallide controfigure dei campioni d'Italia”