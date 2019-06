Repubblica - Sarri alla Juve ha colpito ADL nell'orgoglio, il presidente del Napoli si scatena col mercato: James Rodriguez, Diego Costa, Lozano e Pezzella

Il passaggio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus ha colpito nell’orgoglio Aurelio De Laurentiis e lo sta spingendo fisiologicamente a un repentino cambio di strategia sul mercato, che non a caso è scattato fin dalle prime battute in modo molto più aggressivo e movimentato del solito, per il Napoli. È appena l’inizio di giugno e oltre alla definizione ufficiale del primo acquisto, con l’arrivo per 8 milioni dall’Empoli del promettente difensore esterno Giovanni Di Lorenzo.

Come riporta Repubblica, il club azzurro ha infatti già gettato con inconsueta rapidita le basi per un gran numero di trattative: informandosi perfino sul futuro di top player del calibro di James Rodriguez e Diego Costa. Resteranno soltanto dei sondaggi, probabilmente. Ma rimangono il segnale della voglia del presidente di mettere a disposizione di Carlo Ancelotti un organico più attrezzato e competitivo.

De Laurentiis ha ritrovato la piena sintonia con Ancelotti e vuole approfittarne. Il presidente ha promesso al suo allenatore perlomeno un top player, in attacco: al di là delle trattative in corso per Lozano, Rodrigo e Zapata, più defilato. Arriveranno rinforzi in tutti i reparti, con Castagne ( Atalanta) e Pezzella ( Fiorentina) nel mirino per la difesa e l’argentino Almendra e Veretout a centrocampo.