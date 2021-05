Repubblica - Probabile formazione Napoli, tornano Manolas, Fabian e Lozano dal primo minuto! Osimhen in vantaggio su Mertens

Napoli - Al Maradona questo fine settimana va di scena Napoli-Cagliari, una sfida molto importante per gli azzurri in volata Champions. Come riportato da Repubblicala Champions adesso dipende dal Napoli, che dovrà mostrare forza mentale contro le piccole per non farsi sfuggire il traguardo. Gattuso avrà scelta tra Osimhen e Mertens, Lozano e Politano: quattro campioni per due maglie dal primo minuto. Osimhen del resto è reduce dalla bella prestazione contro il Torino ed è favorito nel ballottaggio con Mertens. La novità potrebbe essere il rientro dal 1’ di Lozano che pare aver ritrovato la migliore condizione necessaria a un grande finale di stagione. Ma le certezze sono due. Gattuso è orientato al tandem Demme- Fabiàn, con lo spagnolo al rientro dopo i problemi alla schiena. In difesa l’unica novità è Manolas, che ha scontato il turno di squalifica e affiancherà Koulibaly. Vanno verso la conferma pure Di Lorenzo e Hysaj. Stesso discorso per Meret: Ospina non è ancora pronto, quindi spazio al portiere friulano.