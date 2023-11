Repubblica - Osimhen prova a rientrare in gruppo per Atalanta-Napoli: la data del provino decisivo

Ultime notizie SSC Napoli - ?Walter Mazzarri si appresta a vivere la settimana che porta ad Atalanta-Napoli e spera di ricevere buone notizie sul fronte Victor Osimhen.

L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli sulle condizioni di Osimhen scrive:

"Il numero 9 tenterà il recupero completo per accomodarsi almeno in panchina. Tra domani e mercoledì la situazione sarà più chiara. L’attaccante proverà a rientrare in gruppo e testerà le sue sensazioni. Se non ci saranno problemi, sarà uno dei protagonisti. Walter Mazzarri ha bisogno di lui. La sua avventura è come un Tour de France che comincia subito con le montagne. Difficile ma allo stesso tempo molto intrigante".