Repubblica - Napoli, Ospina supera Meret: al momento è il nuovo titolare! I motivi della scelta

David Ospina il nuovo portiere titolare del Napoli. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, tre indizi fanno una prova e l'ultimissima conferma arriverà domenica contro la Fiorentina dove toccherà ancora al portiere colombiano. Ultimissime Calcio Napoli - E'il nuovo portiere titolare del. Come infatti riferisceoggi in edicola, tre indizi fanno una prova e l'ultimissima conferma arriverà domenica contro la Fiorentina dove toccherà ancora al portiere colombiano.

Napoli, Ospina è il nuovo portiere titolare?

Il ribaltone è dunque completato. Il colombiano avrà ancora spazio, con la scelta presa a che al netto delle condizioni fisiche non eccezionali di Alex Meret. Il neo tecnico azzurro stravede per l'estremo difensore sudamericano e i motivi sono svariati: leadership, esperienza ma anche la capacità di giocare il pallone con i piedi al di là del disastro dell'Olimpico. Tuttavia Meret - evidenzia il quotidiano - è comunque un talento puro che punta alla convocazione agli Europei, dunque non sarà accantonato. Il ballottaggio, piuttosto, sarà uno dei temi portanti di questo girone di ritorno. Ma al momento - assicura il giornale - Ospina è balzato in pole position.