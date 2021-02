Repubblica - Mertens non ce la farà, massimo 15-20 minuti per il belga contro il Granada: deve ritrovare la condizione

Napoli - Dries Mertens non riuscirà ad essere in campo al Maradona contro il Granada. Come riporta Repubblica, ha poca autonomia l'attaccante belga per la sfida d'Europa League. Dries Mertens non ce la farà. È troppo presto per una maglia da titolare. Il belga si accomoderà in panchina: ha svolto due allenamenti con il gruppo, quindi non è ancora pronto. Ha un’autonomia di 15-20 minuti e rappresenterà una soluzione in corso d’opera. Deve ritrovare la migliore condizione perché poi sarà indispensabile domenica contro il Benevento e mercoledì a Reggio Emilia nel turno infrasettimanale con il Sassuolo. Il suo ingresso sarà comunque importante.