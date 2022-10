Repubblica - Fallimento Toronto: Insigne guarda a distanza il Napoli e l'inarrestabile Kvara

Napoli - Lorenzo Insigne non sta vivendo un bel periodo a Toronto dopo quanto accaduto a livello familiare. Anche per la sua carriera calcistica non è il momento migliore. La stagione del Toronto si è chiusa in totale anonimato a Philadelphia con la quinta sconfitta consecutiva e il definitivo penultimo posto in Eastern Conference. La Repubblica scrive come Insigne ora starà seguendo a distanza le sorti del Napoli e il cammino inarrestabile del suo erede sulla fascia sinistra Khvicha Kvaratskhelia.