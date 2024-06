Repubblica - Doppie sedute e ritiri pre-gara, Conte ha individuato le criticità del centro sportivo: blitz in alcuni hotel, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di lunedì, Antonio Conte è stato in visita all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, accompagnato da Manna e dal suo staff, per visionare il centro sportivo del Napoli e apportare subito dei correttivi.

L'edizione odierna di Repubblica svela quali sono le lacune di Castel Volturno individuate da Conte:

"In prima linea ci sono adesso soprattutto Antonio Conte e Giovanni Manna: protagonisti nelle ultime 48 ore di una full immersion — a 360 gradi — per programmare il prossimo triennio azzurro. In ballo ci sono in primis la ristrutturazione globale del settore tecnico, comparto giovanile compreso, e le grandi manovre del mercato. L’ex ct della Nazionale ha voluto tuttavia fare di persona anche la ricognizione sulla funzionalità delle strutture e ha subito individuato la lacuna principale del centro sportivo di Castel Volturno, privo di una foresteria e non attrezzato di conseguenza per ospitare i giocatori prima e dopo il lavoro sul campo. C’è bisogno di una nuova sala da pranzo — abbonderanno le doppie sedute — e tornerà la regola dei ritiri alla vigilia delle partite al Maradona. Per questo l’esperto e scrupoloso allenatore pugliese ha già visitato alcuni alberghi nei dintorni del litorale domizio, con l’obiettivo di risolvere il problema entro l’estate".