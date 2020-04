De Magistris: "Azione durissima del Comune di Napoli contro Feltri"

Repubblica - "L'ufficio del Comune di Napoli è al lavoro per una durissima azione giudiziaria". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Crc, sulle dichiarazioni del direttore di "Libero" Vittorio Feltri al programma "Fuori dal coro" su Rete4, sui "meridionali in molti casi inferiori".

Secondo de Magistris "Feltri è una persona che si commenta da sola per le cose che ha detto e che ha ripetuto, perché non è la prima volta che utilizza parole così offensive nei confronti del Mezzogiorno d'Italia. Credo che la reazione sia stata adeguata, si sono sollevate tantissime proteste e abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni".

"Questa è una cazzata". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato le dichiarazioni di Feltri, intervenendo sempre a Radio Crc. Secondo Salvini, al quale è stato ricordato di aver indicato Feltri come potenziale Presidente della Repubblica nel 2015, "possono esserci persone stimate e stimabili che ogni tanto dicono sciocchezze. Parlare di popoli superiori e inferiori in Italia mi sembra scorretto in tempi di pace, scorretto e ingiusto in tempi di guerra. E' chiaro - ha aggiunto - che anche all'interno delle stesse regioni ci sono aree più ricche e meno ricche, anche nella stessa provincia, ma non è colpa o merito dei cittadini avere più o meno autobus. Noi facciamo di tutto per accorciare le distanze tra le regioni del Nord e del Sud. Da questo punto di vista il direttore Feltri ha detto una cosa che non condivido assolutamente".