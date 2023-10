Repubblica - De Laurentiis a Castel Volturno a tempo indeterminato, ultima chance per Garcia

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già traslocato da stamattina al Training Center di Castel Volturno, per assistere da vicino alla doppia seduta di allenamento diretta da Rudi Garcia. Ne parla l'edizione online di Repubblica.

È questo l'antidoto contro la crisi scelto dal presidente del Napoli:

"D'ora in poi sarà a tempo indeterminato vicinissimo alla squadra, dopo aver rinunciato alla rivoluzione in panchina per il rifiuto ricevuto da Antonio Conte. In panchina sarà concessa l'ultima chance al tecnico francese, che peraltro è stato commissariato dal suo datore di lavoro e dovrà confrontarsi con lui tutti i giorni, godendo nella sostanza di una fiducia a termine e legata ai risultati"